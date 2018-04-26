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Прогноз: ЕЦБ не будет менять процентную ставку
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Прогноз: ЕЦБ не будет менять процентную ставку 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика». Большинство аналитиков ожидает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не станет менять денежно-кредитную политику на заседании 26 апреля.
Сохранение монетарной политики ЕЦБ объясняется замедлением экономики еврозоны. В целом рынки ждут завершения программы скупки активов со стороны регулятора в 2018 году, поэтому любое сильное замедление роста экономики региона в дальнейшем может привести к тому, что центробанк отложит сворачивание программы на еще более поздний срок.
От главы ЕЦБ Марио Драги ждут того, что он расскажет о причинах роста рисков для экономики еврозоны. Политик также может просигнализировать о том, что ЕЦБ повысит ставки только в следующем году.
Одной из главных причин для замедления роста может стать возросшая напряженность в мировой торговле. Руководство европейского регулятора не раз заявляло, что угроза торговой войны уже негативно отражается на настроениях компаний и инвесторов.
Другой причиной может стать укрепление единой европейской валюты против американского доллара. Крепкая валюта негативно отражается на росте экономики и инфляции в еврозоне, поскольку экспорт на этом фоне становится дороже, а импорт — дешевле.
Негатиным фактором также могло стать волнение на мировых финансовых рынках. Эксперты частично связывают это с опасениями по поводу грядущего сворачивания центральными банками программ количественного смягчения.
Кроме этого экономисты считают, что ослабление экономики может быть связано с единичными факторами, такими как: холодная погода, вспышка гриппа, забастовки и государственные праздники. Если же причина кроется в этом, то ЕЦБ понадобится время, чтобы влияние этих факторов угасло.
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