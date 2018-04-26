Прогноз: ЕЦБ не будет менять процентную ставку

Сохранение монетарной политики ЕЦБ объясняется замедлением экономики еврозоны. В целом рынки ждут завершения программы скупки активов со стороны регулятора в 2018 году, поэтому любое сильное замедление роста экономики региона в дальнейшем может привести к тому, что центробанк отложит сворачивание программы на еще более поздний срок.

От главы ЕЦБ Марио Драги ждут того, что он расскажет о причинах роста рисков для экономики еврозоны. Политик также может просигнализировать о том, что ЕЦБ повысит ставки только в следующем году.

Одной из главных причин для замедления роста может стать возросшая напряженность в мировой торговле. Руководство европейского регулятора не раз заявляло, что угроза торговой войны уже негативно отражается на настроениях компаний и инвесторов.

Другой причиной может стать укрепление единой европейской валюты против американского доллара. Крепкая валюта негативно отражается на росте экономики и инфляции в еврозоне, поскольку экспорт на этом фоне становится дороже, а импорт — дешевле.

Негатиным фактором также могло стать волнение на мировых финансовых рынках. Эксперты частично связывают это с опасениями по поводу грядущего сворачивания центральными банками программ количественного смягчения.

Кроме этого экономисты считают, что ослабление экономики может быть связано с единичными факторами, такими как: холодная погода, вспышка гриппа, забастовки и государственные праздники. Если же причина кроется в этом, то ЕЦБ понадобится время, чтобы влияние этих факторов угасло.