ЕЦБ сохранил основную ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается в четверг на сайте регулятора.
Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.
ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 г. объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) снижен с 60 млрд евро до 30 млрд евро в месяц. Программа продлится как минимум до сентября 2018 г.