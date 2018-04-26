ЕЦБ сохранил основную ставку на нулевом уровне

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается в четверг на сайте регулятора.

Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.

ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 г. объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) снижен с 60 млрд евро до 30 млрд евро в месяц. Программа продлится как минимум до сентября 2018 г.