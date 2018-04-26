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ЕЦБ сохранил основную ставку на нулевом уровне
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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Reuters
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается в четверг на сайте регулятора.
Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.
ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 г. объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) снижен с 60 млрд евро до 30 млрд евро в месяц. Программа продлится как минимум до сентября 2018 г.
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