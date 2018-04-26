Геополитические риски снизились, золото готово к консолидации, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

Цены на золото в конце апреля понижаются по мере того, как крепнет доллар США. В пользу гринбэка играет взлет доходности десятилетних государственных облигаций США на фоне более оптимистичных ожиданий по инфляции, подкрепленных выходящей статистикой. В результате работает обычное рыночное правило: чем уверенней доллар, тем слабее цены на золото, так как в периоды укрепления позиций американской валюты золото, номинированное в USD, становится более дорогим для держателей иных валют.

Тройская унция драгметалла к утру четверга, 26 апреля, стоит $1324,60 (+0,15%). По оценкам «Альпари Голд», за почти четыре недели месяца золото практически не потеряло в цене, однако у рынка был шанс неплохо заработать, когда драгметалл обновлял пики года на отметке $1369,40.

Сейчас, когда среди инвесторов заметно понизился градус беспокойства относительно геополитических осложнений — например, по поводу торговой войны между США и Китаем или эскалации сирийского конфликта — спрос на золото как на актив «тихой гавани» сокращается. Это нормальная рыночная реакция. Риски сокращаются — спрос на безопасные активы падает. Дополнительное влияние на «золотые» котировки оказывает резкий рост доходности гособлигаций США, который накануне превышал 3%, максимума с зимы 2014 года.

Скорее всего, просадка цены на золото после достижения апрельских максимумов завершена. Драгметалл встает в наиболее комфортный для себя ценовой диапазон $1320-1335 за тройскую унцию, в котором может консолидироваться вплоть до появления новых драйверов.