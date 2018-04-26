Ещё
Геополитические риски снизились, золото готово к консолидации, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Геополитические риски снизились, золото готово к консолидации, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 57 минут назад
Фото: Прайм
Цены на золото в конце апреля понижаются по мере того, как крепнет доллар США. В пользу гринбэка играет взлет доходности десятилетних государственных облигаций США на фоне более оптимистичных ожиданий по инфляции, подкрепленных выходящей статистикой. В результате работает обычное рыночное правило: чем уверенней доллар, тем слабее цены на золото, так как в периоды укрепления позиций американской валюты золото, номинированное в USD, становится более дорогим для держателей иных валют.
Тройская унция драгметалла к утру четверга, 26 апреля, стоит $1324,60 (+0,15%). По оценкам «Альпари Голд», за почти четыре недели месяца золото практически не потеряло в цене, однако у рынка был шанс неплохо заработать, когда драгметалл обновлял пики года на отметке $1369,40.
Сейчас, когда среди инвесторов заметно понизился градус беспокойства относительно геополитических осложнений — например, по поводу торговой войны между США и Китаем или эскалации сирийского конфликта — спрос на золото как на актив «тихой гавани» сокращается. Это нормальная рыночная реакция. Риски сокращаются — спрос на безопасные активы падает. Дополнительное влияние на «золотые» котировки оказывает резкий рост доходности гособлигаций США, который накануне превышал 3%, максимума с зимы 2014 года.
Скорее всего, просадка цены на золото после достижения апрельских максимумов завершена. Драгметалл встает в наиболее комфортный для себя ценовой диапазон $1320-1335 за тройскую унцию, в котором может консолидироваться вплоть до появления новых драйверов.
Прайм: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка "Эльбин" Китай: США и КНР нужно решать вопросы через ВТО, а не тарифную войну Росфинмониторинг нашел связь чиновников РФ с сомнительными операциями в офшорах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза: как Америка подкосит рубль162
ЦБ отозвал лицензии у двух банков14
Глава МЧС ответил Михалкову102
Новая схема мошенничества появилась в РФ6
В Москве горит торговый центр27
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение