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ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
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ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка "Эльбин" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
В сообщении ЦБ отмечается, что "надзорным органом установлена вовлеченность АО АКБ «ЭЛЬБИН» в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы".
Банк является участником системы страхования вкладов. Выплаты начнутся 10 мая.
По данным БИР Аналитик, на 1 марта текущего года банк занимал 472 место в банковской системе РФ с активами в размере 706,2 млн рублей, собственные средства — 321,8 млн рублей, вклады — 73 млн рублей.
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