ВВП Германии вырастет на 2,3 и 2,1 процента в 2018 и 2019 годах — прогноз правительства

Берлин, 26 апреля / Синьхуа / — ВВП Германии вырастет в текущем и следующем годах на 2,3 и 2,1 проц. соответственно. Такой прогноз обнародовало в среду Министерство экономики и энергетики ФРГ.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил на пресс-конференции, что экономика страны жизнеспособна, рост продолжается.

По его словам, в нынешнем и следующем годах численность занятых продолжит увеличиваться, а безработица снизится до самого низкого в истории уровня, при этом доходы работников заметно вырастут. Министр назвал это «важным прогрессом на пути к полной занятости».

Ведущие германские организации по исследованию экономики на прошлой неделе заявили в своем докладе, что темпы экономического роста ФРГ в 2018 и 2019 годах достигнут 2,2 и 2 проц. соответственно, что выше прежнего прогноза /2 и 1,8 проц. /. Однако они предупредили, что экономика страны столкнется с усилившимся риском спада.

По данным Федерального статистического управления Германии, ВВП страны в 2017 году увеличился на 2,2 проц., что на 0,3 процентных пункта больше, чем в 2016 году. Это самый высокий показатель с 2011 года. —0—