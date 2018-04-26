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ВВП Германии вырастет на 2,3 и 2,1 процента в 2018 и 2019 годах — прогноз правительства
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ВВП Германии вырастет на 2,3 и 2,1 процента в 2018 и 2019 годах — прогноз правительства 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Берлин, 26 апреля /Синьхуа/ — ВВП Германии вырастет в текущем и следующем годах на 2,3 и 2,1 проц. соответственно. Такой прогноз обнародовало в среду Министерство экономики и энергетики ФРГ.
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил на пресс-конференции, что экономика страны жизнеспособна, рост продолжается.
По его словам, в нынешнем и следующем годах численность занятых продолжит увеличиваться, а безработица снизится до самого низкого в истории уровня, при этом доходы работников заметно вырастут. Министр назвал это «важным прогрессом на пути к полной занятости».
Ведущие германские организации по исследованию экономики на прошлой неделе заявили в своем докладе, что темпы экономического роста ФРГ в 2018 и 2019 годах достигнут 2,2 и 2 проц. соответственно, что выше прежнего прогноза /2 и 1,8 проц. /. Однако они предупредили, что экономика страны столкнется с усилившимся риском спада.
По данным Федерального статистического управления Германии, ВВП страны в 2017 году увеличился на 2,2 проц., что на 0,3 процентных пункта больше, чем в 2016 году. Это самый высокий показатель с 2011 года. —0—
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