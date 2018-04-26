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Глава Башкирии заявил о снижении инвестиций в регион более чем на 20%
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Глава Башкирии заявил о снижении инвестиций в регион более чем на 20% 

RT на русском 1 час назад
Фото: Реальное время
Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о снижении инвестиционного потока в регион, сообщает «Реальное время».
«Что касается главной темы нашего заседания — инвестиций, то ожидания в прошлом году в этой части не оправдались, вы это знаете. Инвестиционный поток снизился значительно — более чем на 20%», — цитирует Хамитова пресс-служба главы республики.
Как отметил чиновник, у властей региона не получается выстроить эффективную совместную работу с крупными предприятиями. Он считает это одной из причин сокращения инвестиций.
Хамитов также призвал представителей предприятий обращаться к властям.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что на Ялтинском форуме планируется подписать инвестиционные соглашения на 150 млрд рублей.
RT на русском: последние новости
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