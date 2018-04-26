Глава Башкирии заявил о снижении инвестиций в регион более чем на 20%

«Что касается главной темы нашего заседания — инвестиций, то ожидания в прошлом году в этой части не оправдались, вы это знаете. Инвестиционный поток снизился значительно — более чем на 20%», — цитирует Хамитова пресс-служба главы республики.

Как отметил чиновник, у властей региона не получается выстроить эффективную совместную работу с крупными предприятиями. Он считает это одной из причин сокращения инвестиций.

Хамитов также призвал представителей предприятий обращаться к властям.