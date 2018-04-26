Российский бизнес подешевел

Средняя стоимость готового бизнеса в России обойдется в 3,43 миллиона рублей, что на один процент ниже в сравнении с аналогичным показателем четвертого квартала 2017 года и на семь процентов — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика сервиса Avito, который проанализировал динамику стоимости готового бизнеса. Данные имеются в распоряжении «Ленты.ру»

Параллельно с падением стоимости компаний увеличилось и количество подобных предложений. Согласно статистике, число объявлений за год выросло на 18 процентов.

Наиболее дорогими компаниями на сервисах Avito оказались сельскохозяйственные предприятия, средняя стоимость которых составила 10,5 миллиона рублей. На втором месте производственные компании — 7,75 миллиона рублей, которые вдобавок сильнее всех подешевели за прошедший год — средняя цена рухнула на 24 процента. На втором месте по уровню падения оказались компании по уровню развлечений, обесценившиеся на 12 процентов до 2,4 миллиона рублей в среднем.

Лишь две отрасли за прошедший год продемонстрировали рост — это категории «интернет-магазины» и «строительство» (включает в себя широкий спектр бизнеса, связанного с отраслью: от продаж до производства), за год они выросли в цене на 15 и 11 процентов соответственно. Средняя стоимость интернет-магазина на Avito составила 749 тысяч рублей, а бизнеса из категории «строительство» — 4,2 миллиона.