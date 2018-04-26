СМИ: в Германии уверены, что с Россией дружить выгодно

Несмотря на разногласия Запада и России по ряду проблем в области международной политики, в Берлине все же намерены развивать контакты с Москвой . По мнению местных специалистов, успешность экономических связей двух стран базируется в первую очередь на качественных взаимоотношениях в энергетической области, пишут немецкие СМИ. По последним данным, за 1000 кубометров российского газа Германия заплатила 192 доллара, Франция — 199 долларов, Турция — 200 долларов, а Италия — 207 долларов. Меньше Германии платит только Великобритания — 174 доллара, но основной причиной для этого называется производство некоторых объемов газа внутри страны. Необходимо также учитывать, что именно ФРГ получает больше половины от общего объема используемого газа из России. Эксперты отмечают, что более низкую стоимость можно также объяснить тем, что у Германии лучше настроены связи с альтернативными поставщиками, особенно Норвегией и Великобританией, чем у Италии и Австрии , однако в итоге сходятся во мнении, что этот момент имеет второстепенное значение. Куда более плодотворной оказалась работа канцлера ФРГ Ангелы Меркель по усилению энергетических отношений с Россией. В частности, речь идет о безоговорочной поддержке немецкой стороной строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на постоянно усиливающиеся попытки Вашингтона сорвать достижение любых договоренностей по этому вопросу.