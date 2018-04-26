Британия может раскрыть имена «офшорных» россиян

Члены британского парламента собираются на следующей неделе проголосовать за принятие законов, в соответствии с которыми будут раскрыты в том числе личности российских олигархов, хранящих капиталы на британских территориях. Об этом в среду сообщила газета The Times

По ее данным, до настоящего момента такие налоговые убежища как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, в отличие от Великобритании , не раскрывали общественности личности бенефициаров активов, хранящихся под их юрисдикцией. Сторонники нового законодательства утверждают, что такая секретность делает возможным отмывание денег, что, в свою очередь, способствует росту преступности и коррупции.

Газета пишет, что в поддержку новых мер на будущей неделе выскажется коалиция из консерваторов, лейбористов , представителей Шотландской национальной партии и других оппозиционных партий. По словам консерватора Эндрю Митчелла, Мэй должна убедиться, что "под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги".

Поправка, в соответствии с которой правительство страны должно принудить британские заморские территории и зависимые территории Короны провести реформу прозрачности до конца 2020 года, была предложена представителем лейбористов в Палате общин Маргарет Ходж. Ожидается, что голосование по законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег состоится в британском парламенте в будущий вторник.