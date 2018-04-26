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Среднедушевые денежные доходы нижегородцев составили 28 784 рубля
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Среднедушевые денежные доходы нижегородцев составили 28 784 рубля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Нижегородстат.
Согласно статистическим данным, это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, если не учитывать единовременную денежную выплату пенсионерам в 5 тыс. рублей в январе прошлого года. С ее учетом рост составит 2,1%.
Реальные денежные доходы населения, скорректированные на индекс потребительских цен, в первом квартале 2018 года выросли на 0,7% без учета единовременной выплаты, а с ее учетом снизились на 1,3%.
Реальные располагаемые денежные доходы (за минусом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,1% без учета выплаты, а с ее учетом упали на 2,1%.
Напомним, Нижегородская область вошла в тройку лидеров ПФО по соотношению доходов населения и стоимости продуктов питания.
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