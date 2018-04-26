Ещё
В России снизят вес товаров для беспошлинного ввоза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России снизят вес товаров для беспошлинного ввоза 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российское правительство поручило Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ заняться сокращением объема товаров, который разрешено ввозить в страну без пошлин. Об этом пишет «Комсомольска правда».
В распоряжение «Известий» попал документ, подписанный главой Минпромторга Денисом Мантуровым. По словам источника газеты в Евразийской экономической комиссии, объем товаров для беспошлинного ввоза планируют сократить до десяти килограммов на одного человека.
Сейчас вес товаров, которые граждане могут ввозить в страну без уплаты пошлин, составляет 50 килограммов на одного человека.
Решение об изменении условий ввоза было принято по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Разработать новые нормы планируют до конца II квартала 2018 года.
Россия может настоять на том, чтобы аналогичные ограничения были введены на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Беспошлинный ввоз товаров в Россию регулируется Таможенным кодексом, который действует во всех странах ЕАЭС. Пока физлица могут ввозить в Россию товары весом до 50 килограммов для личного пользования. Если человек путешествует на самолете, без пошлины можно ввезти товары стоимостью не более десяти тысяч евро. Стоимость товаров, перевозимых на автотранспорте, не должна превышать 1,5 тысячи евро.
Комментарии4  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»25
Россиян оставят без торговых центров161
Трамп унизил Макрона62
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США193
Назван доход говорившей с Путиным звезды65
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение