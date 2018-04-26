В России снизят вес товаров для беспошлинного ввоза

В распоряжение «Известий» попал документ, подписанный главой Минпромторга Денисом Мантуровым . По словам источника газеты в Евразийской экономической комиссии, объем товаров для беспошлинного ввоза планируют сократить до десяти килограммов на одного человека.

Сейчас вес товаров, которые граждане могут ввозить в страну без уплаты пошлин, составляет 50 килограммов на одного человека.

Решение об изменении условий ввоза было принято по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Разработать новые нормы планируют до конца II квартала 2018 года.

Россия может настоять на том, чтобы аналогичные ограничения были введены на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Беспошлинный ввоз товаров в Россию регулируется Таможенным кодексом, который действует во всех странах ЕАЭС. Пока физлица могут ввозить в Россию товары весом до 50 килограммов для личного пользования. Если человек путешествует на самолете, без пошлины можно ввезти товары стоимостью не более десяти тысяч евро. Стоимость товаров, перевозимых на автотранспорте, не должна превышать 1,5 тысячи евро.