Почему Россия меняет свою газовую стратегию

В споре вокруг строительства нового балтийского трубопровода «Северный поток — 2» Россия , кажется, готова пойти на уступки. Вопреки прежним заявлениям, Украина может и впредь остаться транзитной страной для российского газа. Такое требование выдвинуло федерального правительство Германии в качестве условия для своего согласия на строительство трубопровода, вызвавшего столько разногласий.

Еще несколько лет назад заявленной целью Москвы было свести роль Украины в транзите газа к нулю. Это заявление Алексея Миллера , председателя правления подконтрольного Кремлю энергетического гиганта, еще больше ухудшило отношения Москвы с Западом.

Но теперь, кажется, Россия отказывается от такой жесткой позиции. На международной конференции Российского газового общества в Берлине зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев ясно заявил, что хотя транзитные договоры с Украиной «в любом случае расторгаются», это не обязательно означает «прекращение транзита через Украину вообще».

В связи с этим, добавил Медведев, заключение нового транзитного договора не исключено, «если Украина докажет экономическую привлекательность транзита газа и выдвинет приемлемые условия». Впрочем, переговоры о возможном заключении нового договора еще не начались, заметил Медведев. И поэтому вопросы о масштабе будущего транзита через Украину преждевременны, сказал он.

Прекращение поставок зимой

Западная Европа до сих пор получает большую часть российского газа через Украину. Согласно договору, до сих пор Киев получал два миллиарда долларов в год в качестве платы за транзит.

В прошлом Россия постоянно жаловалась на плохое состояние украинской трубопроводной системы. Кроме того, Москва упрекала Украину в «краже газа». Зимой 2008 российско-украинский газовый конфликт даже привел в приостановке поставок газа, что затронуло газоснабжение некоторых восточноевропейских стран и Греции

Российская аннексия украинского полуострова Крым превратила для Запада проблему транзита газа через Украину в геополитический вопрос. Российские планы по строительству второй нитки газопровода между Россией и Германией, который должен пройти по дну Балтийского моря, встретили в Европейском союзе сильное политическое сопротивление.

В споре между комиссией ЕС и Россией федеральное правительство Германии заняло внешне нейтральную позицию, объявив запланированный газопровод «Северный поток — 2 чисто экономическим проектом.

Что разъяснила Путину Меркель

Помимо российской газовой промышленности, в строительстве газопровода хочет участвовать и целый ряд западных концернов, в том числе немецкие фирмы „Винтерсхалл“ (Wintershall) и „Унипер“ (Uniper). С точки зрения федерального правительства, каждый новый трубопровод в Европу служит обеспечению ее энергетической безопасности и поэтому должен только приветствоваться.

Однако после переговоров с украинским президентом Петром Порошенко канцлер Меркель в середине апреля отошла от своей прежней позиции. Как она заявляет теперь, в случае с „Северным потоком — 2“ следует „учитывать и политические факторы“.

В телефонном разговоре с российским президентом Путиным она четко заявила, что „проект „Северный поток — 2", с нашей точки зрения, не будет возможен, пока нет ясности относительно будущей роли Украины в вопросе транзита“.

США видят в балтийском трубопроводе конкурента

Способствовала ли новая точка зрения федерального правительств смягчению российской позиции по украинскому транзиту, однозначно утверждать нельзя. США тоже вот уже несколько месяцев активно противодействуют строительству „Северного потока — 2“ и поддерживают такие страны, как Польша , которые критически относятся к российско-германскому прямому трубопроводу.

В то время как США критикуют проект, официально используя политические и геостратегические аргументы, наблюдатели видят в этом и экономические мотивы, а именно то, что Соединенные Штаты рассматривают балтийский трубопровод как конкурента в экспорте американского сжиженного газа на танкерах.

Спрос на природный газ в Евросоюзе в ближайшие годы значительно увеличится. Причина кроется в том, что собственные европейские месторождения газа в Британии, Нидерландах , а в обозримом будущем и в норвежской части Северного моря скоро иссякнут.

Главное — эффективный путь доставки

Нидерланды к тому же объявили, что собираются ограничить, а в скором времени и вовсе прекратить добычу газа в когда-то самом большом европейском месторождении у Гронингена, поскольку это приводит к землетрясениям в данном районе.

Как сказал Медведев на международной конференции в берлинском отеле Адлон (Adlon), строительство „Северного потока — 2“ связано не с политическими, а исключительно с экономическими соображениями. Затем он пояснил, что приоритетным центром добычи российского газа стало западное направление, в сторону полуострова Ямал. Таким образом, важные российские производственные мощности стали почти на 1800 километров ближе к западноевропейскому рынку, что превращает „Северный поток — 2“ в высокоэффективный транспортный маршрут, отметил Медведев.