Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,68%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов S&P Lima Juniors, горнодобывающей промышленности и банковских и финансовых услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General упал на 0,68%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Relapasa (LM:REL), которые подорожали на 0,010 п. (3,39%), закрывшись на отметке в 0,305. Котировки Bco Continenta (LM:CON) выросли на 0,090 п. (2,05%), завершив торги на уровне 4,480. Бумаги Unacem (LM:CEL) выросли в цене на 0,050 п. (1,73%), закрывшись на отметке 2,940.

Лидерами падения стали акции PPX Mining Corp (LM:PPX), цена которых не изменилась на 0,00 п. (0,00%), завершив сессию на отметке 0,07. Акции Atacocha (LM:ATB) поднялись на 0,020 п. (3,39%), закрывшись на уровне 0,570, а Milpo (LM:MIL) снизились в цене на 0,150 п. (2,83%) и завершили торги на отметке 5,150.

На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в плюсе (10), а котировки 10 акций практически не изменились.

Котировки акций PPX Mining Corp (LM:PPX) до 52-недельного максимума, 0,00%, 0,00 п., и завершили торги на отметке 0,07.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,47%, или 0,32, достигнув отметки $68,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,03%, или 0,02, до $73,98 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,65%, или 8,60, до отметки $1.324,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,17% до 3,2360, а котировки EUR/PEN упали на 0,07%, достигнув отметки 3,9498.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,52% до 91,03.