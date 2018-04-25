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Европа продолжит импорт энергии из России из-за падения внутреннего производства — BP
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Европа продолжит импорт энергии из России из-за падения внутреннего производства — BP 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Европа продолжит импортировать энергию из России из-за падения внутреннего производства, при этом будет поддерживать здоровую рыночную конкуренцию, сотрудничая с другими экспортерами, считает директор департамента развития британской нефтегазовой компании BP Андрес Гевара (Andres Guevara).
"Это реальность, что производство в Европе снижается. Также факт, что (добыча — ред.) на очень зрелых месторождениях в Северном море, Гронингене в Нидерландах, будет ограничена, потому что этого хочет правительство. Европа является нетто-импортером энергии, она импортирует энергию из России на протяжении десятилетий и будет продолжать это делать. Это партнерство, которое важно для обеих сторон, и я не думаю, что это изменится", — сказал Гевара РИА Новости в кулуарах Международного нефтяного саммита в Лондоне.
Он также отметил, что строительство Россией новых трубопроводов в Европу направлено как на решение вопросов транзита, так и на защиту ее рыночной доли.
Кроме того, по словам Гевары, нет необходимости в каких-либо дополнительных механизмах защиты безопасности газового рынка ЕС, поскольку Европа также импортирует углеводороды из Северной Африки, в том числе из Ливии и Нигерии, а также сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов.
"Европа решает проблему на свободных рынках, и здоровая конкуренция между всеми источниками газа и СПГ будет одним (из факторов — ред.), который дополняет его и дает гибкость европейской системе", — подчеркнул представитель BP.
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