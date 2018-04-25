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Китай объявил о снижении налогов на более 60 млрд юаней для развития инноваций и малого бизнеса
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Китай объявил о снижении налогов на более 60 млрд юаней для развития инноваций и малого бизнеса 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Китай продолжит снижать налоги на более 60 млрд юаней /около 9,5 млрд долларов/ для продвижения инноваций и предпринимательства и поощрения развития малого и микробизнеса. Об этом сообщил сегодня Госсовет КНР.
"Этот шаг нацелен на сокращение себестоимости инноваций и предпринимательства, активизацию малого и микробизнеса, а также поощрение создания новых рабочих мест", — говорится в заявлении по итогам заседания Госсовета КНР под председательством премьера Ли Кэцяна.
Эти меры будут действительны с 1 января 2018 года до 31 декабря 2020 года, говорится в заявлении. —0—
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