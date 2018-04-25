Литр Аи-92 к середине месяца стоил в среднем 38,3 рубля, Аи-95 — 41,31 рубля, Аи-98 — 46,62 рубля. Дизельное топливо — 41,25 рубля. Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 67 регионах. Более всего ценники на АЗС изменились в Саранске и Сыктывкаре, Симферополе, Астрахани, Нижнем Новгороде, Нальчике и Пензе. Незначительное снижение отмечалось в Чите.
"Мертвый сезон" закончился, констатирует аналитик Виктор Костюков: "Снег, растаявший под весенним солнцем, освободил от сугробов и выпустил на дороги треть легкового автопарка страны. Подскочил спрос на моторное топливо, что дало возможность компаниям провести акцию по перестройке розничных цен, естественно, в большую сторону. К этому моменту уже подпирают оптовые цены, подросшие к началу активного сезона на 12 процентов, и маржинальность АЗС, опустившаяся до уровня убыточности".
Это повторяется из года в год. "Общая ситуация — она стандартная для этого периода времени, — солидарен глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. — Посевная же". Завершается перестройка по бензину, как правило, к началу лета, однако ФАС ранее высказывала предположение, что это произойдет уже в мае. В ноябре-декабре цена бензина упадет, а в среднем по году рост будет в пределах инфляции, считает Артемьев. Перестройка цен по дизелю наступит в октябре-ноябре, говорит Костюков.