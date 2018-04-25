Ещё
Ткачев назвал объем экспорта сельхозпродукции к 2024 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ткачев: Экспорт сельхозпродукции из РФ к 2024 г достигнет $45 млрд 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экспорт сельхозпродукции из России к 2024 году достигнет 45 миллиардов долларов, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
"Во-первых, прогнозы по экспорту к 2024 году мы их определяем примерно цифрой в 45 миллиардов долларов. Вы понимаете, что это практически в два с лишним раза больше, чем в текущий год. Конечно, планы у нас амбициозные. И мы собираемся продавать не только традиционно зерно", — сказал Ткачев журналистам по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Прайм: последние новости
Росфинмониторинг нашел связь чиновников РФ с сомнительными операциями в офшорах ОБЗОР - Рынок акций РФ умеренно вырос во вторник вслед за нефтью и рублем Министр: Крым готов к курортному сезону
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли97
Захарова обвинила США в рейдерском захвате160
Россия доказала очередную ложь США404
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ132
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции128
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение