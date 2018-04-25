Ткачев назвал объем экспорта сельхозпродукции к 2024 году

Ткачев: Экспорт сельхозпродукции из РФ к 2024 г достигнет $45 млрд

Экспорт сельхозпродукции из России к 2024 году достигнет 45 миллиардов долларов, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. "Во-первых, прогнозы по экспорту к 2024 году мы их определяем примерно цифрой в 45 миллиардов долларов. Вы понимаете, что это практически в два с лишним раза больше, чем в текущий год. Конечно, планы у нас амбициозные. И мы собираемся продавать не только традиционно зерно", — сказал Ткачев журналистам по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.