Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,91%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов холдинговых компаний, производителей напитков и коммунальных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares вырос на 0,91%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции AFMA SA (CS:AFM), которые подорожали на 97,0 п. (8,98%), закрывшись на отметке в 1.177,000. Котировки Highteck payment (CS:HPS) выросли на 120,00 п. (6,40%), завершив торги на уровне 1.995,00. Бумаги Brasseries maroc (CS:SBM) выросли в цене на 179,00 п. (5,97%), закрывшись на отметке 3.179,000.

Лидерами падения стали акции Sonasid (CS:SOND), цена которых упала на 15,00 п. (2,44%), завершив сессию на отметке 616,00. Акции Managem SA (CS:MNG) поднялись на 19,00 п. (1,13%), закрывшись на уровне 1.660,000, а Alliances (CS:ADI) снизились в цене на 1,0 п. (0,64%) и завершили торги на отметке 155,00.

На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (31) превысило количество закрывшихся в минусе (8), а котировки 5 акций практически не изменились.

Котировки акций AFMA SA (CS:AFM) выросли до исторического максимума, повысившись на 8,98%, 97,0 п., и завершили торги на отметке 1.177,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,04%, или 0,03, достигнув отметки $68,22 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,20%, или 0,15, до $74,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,41%, или 5,40, до отметки $1.323,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD выросла на 0,05% до 11,2420, а котировки USD/MAD упали на 0,05%, достигнув отметки 9,2791.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,05% до 91,44.