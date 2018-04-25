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Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,14%
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Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,14% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов горнодобывающей промышленности, недвижимости и ПО и компьютерных услуг.
На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares упал на 0,14%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Zellidja (CS:ZELI), которые подорожали на 6,65 п. (5,98%), закрывшись на отметке в 117,90. Котировки Sonasid (CS:SOND) выросли на 19,0 п. (3,08%), завершив торги на уровне 632,00. Бумаги Snep (CS:SNP) выросли в цене на 8,00 п. (1,16%), закрывшись на отметке 699,00.
Лидерами падения стали акции IB Maroc Com SA (CS:IBC), цена которых упала на 2,77 п. (3,35%), завершив сессию на отметке 80,03. Акции Colorado (CS:COL) поднялись на 2,49 п. (2,86%), закрывшись на уровне 84,51, а Miniere touissit (CS:CMT) снизились в цене на 50,00 п. (2,75%) и завершили торги на отметке 1.766,000.
На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (13) превысило количество закрывшихся в плюсе (12), а котировки 9 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,25%, или 0,17, достигнув отметки $67,53 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,62%, или 0,46, до $73,40 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,74%, или 9,90, до отметки $1.323,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,18% до 11,2680, а котировки USD/MAD повысились на 0,21%, достигнув отметки 9,2475.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,40% до 90,92.
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