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ОБЗОР: Закупки сухого молока за пределами ЕАЭС негативно влияют на рынок РФ — министр ЕЭК
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ОБЗОР: Закупки сухого молока за пределами ЕАЭС негативно влияют на рынок РФ — министр ЕЭК 

Прайм 1 час назад
МИНСК, 25 апр /ПРАЙМ/. Неблагоприятное воздействие на российский рынок рынок в первую очередь оказывают закупки российскими переработчиками сухого молока за пределами ЕАЭС, считает министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии, бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский.
В начале апреля министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил в интервью РИА Новости, что белорусские поставщики сухого обезжиренного молока «откровенно демпингуют при поставках на российский рынок» и посоветовал искать им другие рынки сбыта. Он также добавил, что Россия намерена в текущем году ежемесячно наращивать объемы производства молока на 2,5-3%.
Отвечая в интервью белорусскому агентству Белта на вопрос о присутствии недобросовестной конкуренции в виде занижения цен при поставках белорусского сухого молока на российский рынок, Сидорский сказал, что «об этом не может быть и речи».
"Неблагоприятное воздействие на российский рынок в первую очередь оказывают закупки российскими переработчиками сухого молока за пределами ЕАЭС, которые ежегодно составляют более 40 тысяч тонн", — подчеркнул министр.
ЦЕНЫ СУХОГО МОЛОКА
Он отметил, что, " по данным ЕЭК, в 2017 году среднегодовая контрактная цена импорта сухого цельного молока в Россию из третьих стран составила 3097 доллара за тонну, цена сухого обезжиренного молока — 2265 долларов за тонну". «Цены производителей сухого молока в России были выше: сухого цельного — 4080 долларов за тонну, обезжиренного — 2481 доллара за тонну», — сказал Сидорский.
"В этих условиях цена белорусского сухого молока, сухое цельное — 3397 долларов за тонну, обезжиренное — 2422 доллара за тонну, находится в промежуточном диапазоне и является для российского рынка вполне конкурентоспособной. Откажись Россия от импорта из-за пределов союза, все споры будут урегулированы", — заявил он.
По словам министра, на сегодняшний день на внутреннем рынке молока в ЕАЭС «имеются свободные ниши, взаимные поставки не оказывают давления на рынок, замещается импорт из третьих стран».
Он обратил внимание, что внутреннее производство в союзе не обеспечивает текущие потребности рынка. «Даже в условиях сокращения потребительского спроса дефицит сырого молока по союзу в целом составляет 3 миллиона тонн, а в России — около 7 миллионов тонн», — уточнил министр.
"При этом я не отрицаю существующих в России и Беларуси проблем сезонного характера, ответственность за решение которых лежит на аграрных ведомствах вплоть до министров", — добавил Сидорский.
Он подчеркнул, что смысл создания интеграционного объединения в том, чтобы развивать внутреннее производство и наполнять общий рынок отечественными товарами.
"Помимо России, молочную продукцию завозят Казахстан и Армения. Поэтому на общем рынке мы конкурируем по ценам и качеству, а не по объемам. Кроме того, наращивание объемов производства без развития экспорта — это путь в никуда. Поиск новых рынков — наша общая задача. В свою очередь, экспорт невозможен без обеспечения конкурентоспособности производства", — заключил министр.
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