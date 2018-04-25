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EY ITEM Club снизил прогноз по ВВП Британии в 2018 г до 1,6% с 1,7% из-за непогоды в марте
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EY ITEM Club снизил прогноз по ВВП Британии в 2018 г до 1,6% с 1,7% из-за непогоды в марте 

Прайм 1 час назад
ЛОНДОН, 25 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Аналитическая группа EY ITEM Club ухудшила свой прогноз по росту ВВП Великобритании в 2018 году до 1,6% с 1,7% из-за влияния неблагоприятных погодных условий, которые наблюдались в конце февраля-начале марта в Британии. Об этом говорится в весеннем аналитическом отчете компании.
По оценке EY ITEM Club, британская экономика по-прежнему демонстрирует отсутствие импульса к росту и признаки ухудшения тренда к росту, наметившегося во втором полугодии 2017 года. При этом компания сохраняет прогноз роста ВВП Британии в 2019 году на уровне 1,7%.
На замедление экономического роста в текущем году окажут влияние неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в Британии в феврале-марте и получили прозвище «Зверь с Востока», считают эксперты. «Суровая погода значительно повлияла на экономическую активность в начале года. Мы ожидаем, что рост ВВП в первом квартале 2018 года составит около 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, и рост вернется к уровню 0,5% во втором квартале этого года», — говорится в отчете.
Однако невысокие темы роста экономики не помешают росту реальных доходов населения, считают в EY ITEM Club. Рост реальных доходов домашних хозяйств достигнет 1,2% в 2018 году и 1,4% в 2019 году, что выше показателей в прошлом году.
Бизнес в условиях Brexit получил некоторую определенность в связи с тем, что Лондон и Брюссель договорились о переходном периоде после выхода Великобритании из ЕС. Однако слабое завершение 2017 года не дает больших перспектив роста инвестиций.
"Мы ожидаем, что в 2018 году объем инвестиций в бизнес вырастет на 1,7%, а в 2019 году достигнет 2,7%", — считают в EY ITEM Club.
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