Поставили на ипотеку: почему жители Ростовской области берут рекордные кредиты

Ипотека в цифрах

Лидеры донского банковского финансового рынка Юго-Западный банк Сбербанка России и «Центр-инвест» увеличили в первом квартале этого года объемы жилищного кредитования на 91% и 55% соответственно. Сбербанк в первом квартале выдал жилищных кредитов на 5,3 млрд рублей. «За три недели апреля 2018 года банк „Центр-инвест“ выдал 610 ипотек. Более половины розничного кредитного портфеля банка занимают ипотечные кредиты. В первом квартале 2018 года выдано 1,7 тыс. ипотечных кредитов на 2,8 млрд рублей. Это на 62% больше по количеству и на 55% больше по сумме, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщила „ФедералПресс“ помощник председателя правления по связям с общественностью банка „Центр-инвест“ Наталья Алябьева.

По данным пресс-службы ВТБ, банк выдал жителям Ростовской области около 1 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,6 млрд рублей. Это на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По данным ЦБ РФ, в 2017 жители региона взяли в банках жилищных кредитов на сумму 30,9 млрд рублей, рост составил — 37%.

»Объем жилищного кредитования так вырос по причине снижение годовой процентной ставки ЦБ. Первоначальный взнос остался таким же, требования к заемщикам не изменились, ситуация на рынке недвижимости тоже, но ставка значительно упала по сравнению с тем, что было даже перед новым годом. Поэтому мы и увидели такое большое количество желающих взять ипотеку», — рассказали корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе ипотечного центра «Эксперт-юг». «Если бы в 2017 году не было бы ипотеки, то мы бы потеряли 15–20% сделок в сфере недвижимости. Снижение ставки позволило рынку стабилизироваться и сохранить основные показатели прошлых лет, но рост ипотека не вызвала. В абсолютном выражении покупателей из-за ипотеки больше не становится, но становится больше ипотечных покупателей. А количество людей, способных купить недвижимость за собственные деньги, с каждым годом снижается», — считает генеральный директор консалтинговой компании MACON Realty Group Илья Володько .

Бум перед вступлением закона

Эксперты отметили еще одну тенденцию, которая связана с рынком недвижимости: строительный рынок динамично растет перед вступлением с 1 июля в силу поправок в закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве». Он затруднит для застройщиков привлечение средств дольщиков, а значит приведет к возможному росту цен на квартиры.

В январе-марте было зарегистрировано 6070 договоров долевого участия в строительстве, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В преддверии вступления в силу поправок в закон № 214-ФЗ мы видим на рынке большую активность, строительному росту способствуют проекты комплексного освоения территорий (КОТ), а основной драйвер этого процесса — ипотека. С 2016 по 2017 год объем выданных ипотечных кредитов в области увеличился с 30 млрд до 42 млрд рублей, а в этом году темпы выдачи ипотечных кредитов еще почти в два раза больше. Однако с 1 июля ситуация может измениться. После этого полугодия остановка темпов роста строительства возможна. По полученным разрешениям на строительство динамика будет, а по новым — нет», — отмечает замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.

«Когда закон вступит в силу, есть вероятность увеличения цен на недвижимость. Но я не согласен с тем, что есть прямая связь между ростом объемов выдачи ипотеки и вступлении в силу поправок к закону. Закон — это более глобальная вещь, нацеленная, прежде всего, на поддержку дольщиков», — считает заместитель генерального директора агентства недвижимости«ЛЭНДЛОРД» Александр Гиденко.

«Возможно, будет кратковременное снижение объемов строительства и повышение цен процентов на 10, но, как показывает практика, бизнес быстро подстраивается под новые правила», — подытоживает Илья Володько.