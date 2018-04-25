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Премьер РФ: Не сырьевой экспорт РФ за январь-февраль увеличился на треть
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Премьер РФ: Не сырьевой экспорт РФ за январь-февраль увеличился на треть 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Важно зафиксировать тенденцию роста несырьевого, неэнергетического экспорта РФ, который за январь-февраль 2018 года увеличился почти на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Впервые с 2013 года после нескольких лет снижения мы зафиксировали (в 2017 году — ред.) рост несырьевого, неэнергитического экспорта. В цифрах это 22% в годовом исчислении и более 130 миллиардов долларов — 133,7, если так строго говорить", — сообщил Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Он отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря мерам господдержки.
"Важно, что высокий рост сохраняется и в этом году. В январе-феврале он увеличился почти на треть к уровню того же периода прошлого года. Конечно, такие тенденции надо закреплять", — сказал он.
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