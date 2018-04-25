Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 0,44%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, химической промышленности и строительства.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 подешевел на 0,44%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Cyfrplsat (WA:CPS), которые подорожали на 0,68 п. (2,74%), закрывшись на отметке в 25,52. Котировки Bz wbk (WA:BZW) выросли на 9,40 п. (2,64%), завершив торги на уровне 365,40. Бумаги Ing Bank Slaski (WA:INGP) выросли в цене на 3,60 п. (1,88%), закрывшись на отметке 195,00.

Лидерами падения стали акции Jastrzebska Spolka Weglowa (WA:JSW), цена которых упала на 4,08 п. (4,71%), завершив сессию на отметке 82,60. Акции Bank Pekao S. A. (WA:PEO) поднялись на 2,95 п. (2,44%), закрывшись на уровне 117,72, а KGHM Polska Miedz SA (WA:KGH) снизились в цене на 2,20 п. (2,36%) и завершили торги на отметке 91,03.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (293) превысило количество закрывшихся в плюсе (169), а котировки 188 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,04%, или 0,03, достигнув отметки $67,67 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,51%, или 0,38, до $73,48 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,77%, или 10,20, до отметки $1.322,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,64% до 4,2336, а котировки USD/PLN повысились на 1,13%, достигнув отметки 3,4780.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,46% до 90,98.