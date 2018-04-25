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106 млрд рублей инвестиций должны поступить в Башкортостан в этом году
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106 млрд рублей инвестиций должны поступить в Башкортостан в этом году 

Башкирское спутниковое телевидение 57 минут назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Сегодня Рустэм Хамитов встретился с руководителями 30 крупнейших предприятий Башкортостана, чтобы обсудить вопросы финансовых вложений в экономику региона. В 2017 году инвестиционный поток в республику снизился более чем на 20%. Такая динамика отрицательно сказывается на поддержке из федерального центра, как следствие — сокращается объем финансирования на социальные задачи, отметил Глава региона. При этом ключевую роль играют эти самые 30 предприятий, которые создают 60% инвестиционного портфеля Башкортостана, обеспечивая работу для 15% населения.
Сергей Новиков, министр экономического развития Республики Башкортостан: «Большинство предприятий в качестве причин снижения инвестиций в прошлом году обозначили отставание по сроку реализации инвестпроектов, затягивание поставок оборудования, следовательно, недополученные средства должны найти свое отражение в инвествложениях на среднесрочную перспективу. В темповом выражении это порядка 140% к уровню 2017 года».
Другая задача, стоящая перед всеми предприятиями республики, — наращивать несырьевой экспорт. Глава Башкортостана отметил, что сегодня одним из крупнейших налогоплательщиков в республике является «Башнефть». Однако скачки на мировом рынке цены «черного золота» не могут обеспечить стабильность экономики. По итогам прошлого года несырьевой неэнергетический экспорт республиканских предприятий — в основном это механическое оборудование, техника, синтетический каучук, циклические углеводороды — достиг почти 2 млрд долларов с ростом на 35%.
Рустэм Хамитов: «Главное — не место в рейтинге. Самое важное — расширять действующие производства, запускать новые, создавать рабочие места, поднимать заработную плату, экономику в целом, чтобы укреплять социальную сферу и повышать качество жизни».
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