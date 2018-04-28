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США выдвинули требования ЕС и Канаде в рамках «торговой войны»
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США выдвинули требования ЕС и Канаде в рамках «торговой войны» 

Rambler News Service 20 минут назад
Фото: Вести Экономика
Администрация президента США Дональда Трампа предлагает ЕС и Канаде согласиться на квоты в обмен на освобождение от пошлин на сталь и алюминий.
«Мы просимы всех согласиться хотя бы на квоты, если уж не на пошлины», — заявил в пятницу министр торговли США Уилбур Росс.
Источник в руководстве ЕС заявил, что требование Трампа сократить экспорт стали и алюминия до 90% от уровня предыдущих двух лет неприемлемо. Bloomberg отмечает, что данная ситуация ставит ЕС в сложное положение, поскольку упомянутое требование приведет к нарушению правил международное торговли. В частности, это противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО), а также «торговой философии» ЕС в целом, поскольку объединение руководствуется принципами свободного передвижения товаров.
«Торговая война — проигрышная игра для всех. Мы должны сохранять хладнокровие при обдумывание ответных действий, но основной принцип состоит в том, что никто не выиграет в торговой войне, поэтому мы пытаемся избежать ее всеми способами», — отметил министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертвельдт.
1 марта президент США Дональд Трамп объявил о том, что его страна введет ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Соответствующее решение вступило в силу 23 марта. При этом до 1 мая введение пошлин было приостановлено для Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Канады, Мексики и ЕС.
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