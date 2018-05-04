Переговоры США и Китая по торговым вопросам сдерживают аппетит инвесторов к риску, — Софья Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал»

В пятницу, 4 мая, российский фондовый рынок немного отрастает после вчерашней коррекции. Индекс РТС прибавляет 1,2%, в то время как ММВБ — чуть меньше (+0,7%) из-за ослабления курса рубля на 0,3%, до 63,2 за доллар.

Мировые площадки показывали разнонаправленную динамику торгов: американский рынок вчера закрылся в красной зоне, так же, как и азиатские индексы сегодня. При этом европейские площадки «зеленеют».

Переговоры представителей США Китая по торговым вопросам продолжаются, сдерживая аппетит к риску глобальных инвесторов. Несмотря на смягчение риторики американской администрации в отношении китайского импорта, которое инвесторы разглядели в комментариях Мнучина и Трампа о намерении мирно урегулировать все спорные вопросы, на практике представители США по-прежнему настаивают на сокращении торгового дефицита между странами, что, безусловно, создает препятствия для достижения финального соглашения. Поскольку ясности в вопросе будущего торговых войн пока нет, на первый план выходит статистика по американскому рынку труда за апрель, которая должна повысить или понизить шансы для четырех повышений в 2018 году. Аналитики ожидают улучшения показателей, включая снижение безработицы с 4,1% до 4% и почти удвоение числа созданных рабочих мест по сравнению с мартом.

Стоимость нефти колеблется возле уровней $74 за баррель Brent спот, что в целом поддерживает интерес глобальных инвесторов к российскому рынку. Наиболее привлекательными активами для покупки остаются экспортеры, и особенно нефтяные компании. Так, сегодня в лидерах роста Татнефть обычка (+1,5%), Газпром нефть (+1,1%), Лукойл (+1%), Новатэк (+1,3%), НорНикель (+1%).

Дешевеют сегодня акции Mail.ru (-1,6%) после выхода слабой отчётности за 1 квартал 2018. Несмотря на то что рост выручки совпал с прогнозами, рентабельность по EBITDA оказалась существенно ниже ожиданий (24% вместо 31%). Менеджмент подтвердил прогнозы по финансовым показателям на 2018 год.