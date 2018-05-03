Министерская делегация США прибывает в Китай для разрешения торговых споров

ВАШИНГТОН, 3 мая. / ТАСС /. Американская делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным начинает в четверг переговоры в Пекине по урегулированию споров в сфере торговли между США Китаем . Президент Дональд Трамп отправил в КНР наряду с главой минфина министра торговли Уилбура Росса, представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, главу Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро, руководителя Национального экономического совета Лоуренса Кадлоу. Основными целями работы делегации, как пояснил ранее сам Трамп, являются «ликвидация барьеров» КНР на пути американского экспорта и инвестиций, а также сокращение дефицита США в торговле с Китаем.

Руководитель американского минторга заявил во вторник, что в торговых спорах с Пекином Вашингтон в краткосрочной перспективе должен быть готов к «экономическим ударам». «Если не рисковать и не показывать готовность перенести немного боли, то как же вы собираетесь изменять ситуацию?» — сказал он на конференции в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). «Если ничего не делать, то известно к чему это приведет: росту торгового дефицита, — заключил министр. — А это неприемлемо для нынешней [вашингтонской] администрации».

В свою очередь Мнучин в понедельник в интервью телеканалу CNN подтвердил, что американская делегация планирует поднять вопрос о торговом дефиците, защите прав на американскую интеллектуальную собственность, а также намерении Трампа ввести дополнительные 25%-ные пошлины на обнародованный 3 апреля список продукции, импортируемой из Китая. Однако он не стал подробно рассказывать о всей повестке дня переговоров. «Я направляюсь туда [в Пекин] вести откровенные дискуссии и надеюсь, что мы сможем добиться серьезного прогресса», — подчеркнул глава финансового ведомства.

При этом он признал, что предстоят непростые дискуссии. Кроме того, Мнучин предупредил, что не считает своей обязанностью возвращаться из Пекина с достигнутыми договоренностями. «Я не чувствую никакого давления [в связи с этим]», — утверждал министр, которому предстоят переговоры, в частности, с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Между тем? Трамп выражал уверенность в том, что Мнучин добьется успехов на переговорах. «Делегация направляется в Китай, чтобы начать переговоры по колоссальному внешнеторговому дефициту, который был создан нашей страной. Как и в случае с Северной Кореей , это нужно было решить несколько лет назад, а не сейчас, но все будет доведено до конца», — написал хозяин Белого дома в Twitter.

Последствия торговых споров

Многие эксперты предупреждали Вашингтон о том, что введение таможенных пошлин на китайские товары и ответные меры со стороны Пекина будут иметь тяжелые последствия для американцев — повышение цен на повседневные потребительские товары, в том числе одежду, электронику, обернется сокращением числа рабочих мест. «Пошлины на импортируемые из Китая товары приведут к более высоким ценам для американских семей. А китайские пошлины на американские товары могут вполне вероятно заставить американских фермеров покинуть рынок Китая», — прогнозирует аналитик вашингтонского консервативного фонда «Наследие» (Heritage Foundation) и эксперт в области экономической политики и торговли азиатских стран Райли Уолтерс.

Он рекомендовал американской администрации «сосредоточиться на устранении пошлин, включая и те, которыми она угрожала, а также на сокращении барьеров для инвестиций».

Позиция Китая

Пекин на предстоящих переговорах с США не намерен обсуждать два ключевых требования, выдвинутых американской администрацией, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на участников завершившегося в китайской столице семинара по политике КНР в вопросах международной торговли, среди которых были и иностранные участники. Речь идет о требовании США в обязательном порядке сократить на $100 млрд дефицит в торговле с КНР, достигающий сейчас $375 млрд, а также ввести ограничения на планы Пекина вложить $300 млрд в развитие производства полупроводников, электромобилей, авиации и создание искусственного интеллекта. Как отметила The Wall Street Journal, позиции двух сторон на переговорах настолько далеки друг от друга, что китайская сторона скептически оценивает возможность выработки соглашения в ходе предстоящего раунда и не исключает возможности того, что через месяц представителям КНР придется отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров.

Тем не менее премьер Госсовета Ли Кэцян на прошлой неделе выразил надежду, что обе страны смогут урегулировать разногласия. «В торговых конфликтах нет победителей, и они влияют не только на восстановление мировой экономики, но и на глобальную промышленную цепь», — сказал премьер Госсовета КНР. По его словам, международное сообщество ожидает от Китая и США преодоления нынешних противоречий.

Правительство Китая надеется, что США будут проявлять искреннее желание разрешить существующие между двумя странами противоречия в торговле, отметила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин . Она подчеркнула, что китайская сторона рассчитывает на то, что предстоящие переговоры с американской делегацией будут носить конструктивный характер. «Конечно, нельзя разрешить все противоречия только одним раундом переговоров. Но мы уверены, что до тех пор, пока США проявляют искреннее желание разрешить соответствующие проблемы, эти переговоры будут конструктивными», — указала она.

Канадой и Австралией и На этой неделе вашингтонская администрация приняла решение еще на 30 дней — до 1 июня — продлить с ЕС Мексикой переговоры по пошлинам на ввоз стали и алюминия, в то время как с Республикой Корея, Аргентиной Бразилией соглашения достигнуты. Американские эксперты уверены, что такое решение было принято с целью избежать «сражения на двух фронтах» — против ЕС и Китая.

Ожидания от переговоров

Специалисты по вопросам торговли не ожидают, что в Пекине будут достигнуты ключевые договоренности. «Представители Трампа на торговых переговорах конечно не достигнут крупных успехов с первой попытки», — подчеркнул бывший консультант представителя США на торговых переговорах, а сейчас научный сотрудник Американского предпринимательского института Клод Барфилд. С его точки зрения, эмиссары Вашингтона будут пытаться убедить китайские власти ликвидировать «основные торговые и инвестиционные барьеры», которые не устраивают Трампа.

С ним согласен и профессор Университета Цзинань Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) Чэнь Диндин, занимающийся вопросами международных отношений. «Не думаю, что мы станем свидетелями прорыва. Речь идет не об одной стране, нарушающей правила, а действительно о конкуренции между этими двумя государствами», — полагает эксперт.

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