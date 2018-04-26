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Россиян оставят без торговых центров
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Россиян оставят без торговых центров 

Рамблер 1 час назад
Генпрокуратура России подала в суды десятки исков о закрытии торговых центров из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Прокуроры проверили более двух тысяч объектов в Пензенской, Рязанской, Астраханской и Сахалинской областях, Чувашии, Республике Коми, Забайкальском, Ставропольском, Хабаровском краях и в Ненецком автономном округе.
>> В Москве закрыли два торговых центра
В некоторых ТЦ Пензенской области не работали пожарные сигнализации и системы дымоудаления, не было эвакуационных выходов и источников наружного противопожарного водоснабжения. Суды уже запретили эксплуатацию пяти центров. ТЦ будут закрыты до устранения нарушений.
Прокуроры проводят проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах различных регионов России.
В Ставропольском крае после обращений прокуроров закрыли 20 торговых центров. В Забайкальском крае приостановили работу двух развлекательных центров, в одном из которых не было второго эвакуационного выхода, а в другом — автоматической системы оповещения о пожаре.
В Рязанской области нашли ТЦ, в котором раздвижные двери не открывались вручную в случае экстренной ситуации. Его работу также приостановили. Один центр был закрыт в Сыктывкаре (Республика Коми).
Всего прокуроры отправили в суды 127 заявлений, в том числе с требованием приостановки деятельности. Правоохранители возбудили около 1400 дел об административных правонарушениях.
Ранее правоохранители и МЧС анонсировали проверки торгово-развлекательных центров по всей стране из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек.
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