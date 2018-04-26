Россиян оставят без торговых центров

Генпрокуратура России подала в суды десятки исков о закрытии торговых центров из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В некоторых ТЦ Пензенской области не работали пожарные сигнализации и системы дымоудаления, не было эвакуационных выходов и источников наружного противопожарного водоснабжения. Суды уже запретили эксплуатацию пяти центров. ТЦ будут закрыты до устранения нарушений.

Прокуроры проводят проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах различных регионов России

Ставропольском крае после обращений прокуроров закрыли 20 торговых центров. В Забайкальском крае приостановили работу двух развлекательных центров, в одном из которых не было второго эвакуационного выхода, а в другом — автоматической системы оповещения о пожаре.

Рязанской области нашли ТЦ, в котором раздвижные двери не открывались вручную в случае экстренной ситуации. Его работу также приостановили. Один центр был закрыт в Сыктывкаре (Республика Коми).

Всего прокуроры отправили в суды 127 заявлений, в том числе с требованием приостановки деятельности. Правоохранители возбудили около 1400 дел об административных правонарушениях.