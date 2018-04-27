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Меркель грозит «нагоняй» от Трампа из-за России
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Меркель грозит «нагоняй» от Трампа из-за России 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель может получить "нагоняй" от президента США Дональда Трампа в ходе предстоящей встречи, пишет Spiegel.
Разногласия между союзниками могут возникнуть по двум вопросам — из-за реализации проекта "Северный поток — 2", а также по поводу требования НАТО увеличить военные расходы до двух процентов от ВВП.
Ранее в Госдепе пригрозили, что в случае отсутствия уступок со стороны Берлина Вашингтон будет рассказать о конфликте широкой общественности и таким образом продемонстрировать наличие раскола между Германией и США, говорится в статье.
По информации издания, Меркель и ее советники стремятся не доводить ситуацию до скандала и ищут способы разрядить атмосферу, хотя их возможности весьма ограничены. В частности, при активном росте немецкой экономики доля военных расходов в ВВП будет только снижаться. А в отношении "Северного потока — 2" у Меркель и вовсе "связаны руки".
"Разрешение на строительство газопровода, начатого еще при Герхарде Шредере, выдано. К тому же обеспечение энергобезопасности является жизненно важным интересом Германии, так что Берлин не может отказаться от проекта", — заключает автор статьи.
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