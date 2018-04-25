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Юрий Шафраник: Россия будет развиваться через нефть и газ
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Юрий Шафраник: Россия будет развиваться через нефть и газ 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Нефтегазовый комплекс — основа и стержень экономики России. В этом уверен председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, доктор экономических наук, почётный профессор ТюмГНГУ-ТИУ Юрий Шафраник.
«Нефтегазовый комплекс сегодня — основа и стержень экономики. Это огромная ответственность, потому что ближайшее десятилетие экономика России может и будет развиваться только через сырьевой фактор, в первую очередь через нефть и газ. Сейчас все, кто занимается нефтегазом, не имеют права на ошибку», — сказал доктор экономики.
В Тюмени прошла традиционная открытая лекция для студентов, молодых учёных и преподавателей индустриального университета по теме «Нефть в пространстве и пространство нефти». Юрий Шафраник оценил сегодняшнее состояние нефтегазового комплекса страны, внешние вызовы и внутренние задачи, которые сейчас стоят перед российским ТЭК. Он отметил, что при рассмотрении пространства нефти важно понимание вопроса о будущем, потому что переход в состояние «потом» будет сопровождаться изменениями во внутреннем пространстве нефти.
«К числу таких изменений следует отнести усиление роли знаний и интеллекта на всех стадиях. Мы должны развиваться так, чтобы знания обеспечивали снижение издержек, несмотря на ухудшение горно-геологических условий, умеренные цены и успешность только конкурентных производителей», — считает знаменитый нефтяник.
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