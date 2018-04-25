Совет всем инвесторам один — минимизируйте риски и частично или полностью выходите из акций, — Василий Олейник, эксперт ИХ «Финам»

Распродажи на рынке долга США вошли в критическую фазу. Вчера вечером доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с 2014 года превысила 3%, что незамедлительно спровоцировало выход из рисковых активов. Основные американские биржевые индексы упали в рамках вчерашней сессии почти на 2%, а сегодня фьючерсы теряют ещё почти 0.5%.

В азиатском регионе сегодня не было сильной реакции, хотя сводный индекс региона закрылся в небольшом минусе. Японский индекс Никкей потерял менее 0.5%, китайские индексы упали почти на 1%. С открытием торгов в Европе проявилось давление и на рынке облигаций стран Еврозоны. Европейские индексы в первой половине дня упали почти на 1%, а вот рынок Германии теряет уже почти 2%. Пока сложно сказать, остановятся продажи на американском долговом рынке на текущих уровнях, но даже если это произойдёт, передышка будет лишь временной. Ещё в феврале доходность 2-летних облигаций США превысила дивидендную доходность американского фонового рынка, и именно это и послужило главным сигналом для глобального разворота рынков акций. Крупным инвесторам нет смысла держать переоценённый «риск» при затухающей экономике, при том, что ставка «безрисковых» активов уже стала выше.

С учётом того, что на глобальном долговом рынке сейчас один из самых больших в иcтории пузырей, причём пирамиды тоже имеют место быть, становится немного страшновато, что какой-то крупный игрок словит «маржин-колл» при дальнейших распродажах. Межбанковский рынок нам уже давно сигнализирует о проблемах с ликвидностью не только в США, поэтому коррекции по разным классам активов в любой момент могут превратиться в обвал.

В текущей ситуации совет всем инвесторам один — минимизируйте риски и частично или полностью выходите из акций. Очень высока вероятность ещё одной волны снижения в мае-июне.

Российский фоновый рынок с оглядкой на внешний фон тоже во власти продавцов. Рублёвый индекс Московской биржи снижается на 0.7%, до 2237 пунктов

На рынке промышленных металлов сегодня нет единой динамики.. Цены на алюминий и медь показывают рост в пределах 0.5%. Цена тройской унции золота опустилась до 1325$. Котировки нефти марки Brent сегодня падают на 0.3%, до 73.6 доллара за баррель.

На глобальном валютном рынке продолжается рост американского доллара. Индекс доллара сегодня растёт ещё на 0.4%, торгуясь в районе 90,9 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар уже ниже 1.22. Рубль сегодня вновь впадет на 0.6% и в паре с долларом опять подошёл к отметке 62. Покупки валюты Минфином и небольшие продажи на рынке ОФЗ продолжают давить на национальную валюту.