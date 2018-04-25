Экономист: Украине опасно иметь такой большой долг

Эксперт отметил, что акционерами Международного валютного фонда являются развитые страны во главе с США . И Фонд — это их политический и экономический инструмент для переустройства мира по образцу стран Запада.

«И если МВФ стимулирует нас развивать систему правосудия, то это правильно и хорошо. Однако, если МВФ ставит требования, сдерживающие наше экономическое развитие (разных институтов, способствующих экспорту) или повысить тарифы на газ, то здесь МВФ не способствует развитию украинской экономики. Когда это должник, находясь под влиянием кредитора, имел успех в экономическом развитии? Никогда такого не было», — уверен экономист.

Владимир Власюк напомнил, что в 2018 году Украина должна выплатить внешним кредиторам $3,5 млрд, в 2019 и в 2020 — по $6,5 млрд На данный момент соотношение внешних обязательств Украины к ее ВВП в долларах возросло до 49% с 27-28% в 2014 году. Что ложится тяжелым грузом на национальную экономику.

Для такой экономически слабой страны как Украина иметь столь большой внешний валютный долг — это большая опасность. При таком долге страна не может нормально развиваться. Ввиду этого, считает экономист, формат сотрудничества с МВФ должен быть пересмотрен — новая программа с МВФ обуславливается не только макроэкономической стабильностью, а также необходимостью рассчитаться за прошлые долги.

«Нам же самим необходимо менять отрицательный внешнеторговый баланс в $4,6 млрд — нам нужно больше материально-товарного производства, больше товаров для экспорта, чтобы позитивное торговое сальдо уменьшило дефицит госбюджета в 2,6%», — добавил эксперт.