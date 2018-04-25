Инфляция в России с начала года превысила 1 процент 

Недельная инфляция в России с 17 по 23 апреля составила 0,1 процента, говорится в материалах Росстата. Такой темп роста цен наблюдается восьмую неделю подряд.
По данным Росстата, с начала апреля инфляция составила 0,3 процента, с начала года — 1,1 процента. Год назад эти показатели находились на отметках 0,3 и 1,3 процента соответственно.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в конце 2018 года составит 3-4 процента, в 2019 году будет находиться вблизи четырех процентов. В 2017 году инфляция составила 2,5 процента, что является рекордно низким показателем за всю постсоветскую историю.