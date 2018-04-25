Инфляция в России с начала года превысила 1 процент

Недельная инфляция в России с 17 по 23 апреля составила 0,1 процента, говорится в материалах Росстата . Такой темп роста цен наблюдается восьмую неделю подряд.

По данным Росстата, с начала апреля инфляция составила 0,3 процента, с начала года — 1,1 процента. Год назад эти показатели находились на отметках 0,3 и 1,3 процента соответственно.