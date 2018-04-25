Инфляция 2-ю неделю не реагирует на ослабление рубля

Москва , 25 апреля — «Вести. Экономика». Недельная инфляция в России — с 17 по 23 апреля — восьмую неделю сохраняется на уровне 0,1%, сообщил сегодня Росстат

Цены с начала 2018 г. выросли на 1,1%.

Как сообщали «Вести. Экономика», 11 апреля рубль продолжил снижение при открытии торгов в среду. Курс евро на Московской бирже преодолел отметку 80 руб. впервые с 10 марта 2016 г. Доллар достигал 65 руб. До 6 апреля, когда были объявлены новые санкции США , доллар торговался по 57 руб., евро — 70 руб.

Сегодня доллар торгуется по 62,3 руб., евро — по 75,77 руб.

Но это не сказалось на инфляции. Банк России с учетом санкций не исключает более быстрого приближения инфляции к 4% в 2018 г., но рост цен не превысит этот уровень.

"За период с 17 по 23 апреля 2018г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала апреля — 100,3%, с начала года — 101,1% (апрель 2017 г. : в целом за месяц — 100,3%, с начала года — 101,3%)", — сообщается в сводке статведомства.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,5%, пшено — на 0,5%, баранину, рис, чай, водку, соль, печенье и карамель — на 0,2-0,3%. Одновременно яйца куриные и крупа гречневая подешевели на 0,8%, рыба мороженая — на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на капусту белокочанную — 2,8%, морковь — 2,0%, картофель, помидоры и яблоки — 0,6-1,0%. В то же время огурцы стали дешевле на 5,2%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,4%, дизельное топливо — на 0,5%.