Китай ослабит ограничения на долю иностранного капитала в автомобильной индустрии

Масштабное расширение доступа на рынок представляет собой беспроигрышный ход, сказал главный инженер министерства Чэнь Инь.

По его словам, китайская автомобильная индустрия руководствуется принципом внешней открытости и поощряет укрепление международного сотрудничества и обмена.

Китайский рынок автомобилей является одним из наиболее открытых автомобильных рынков в мире, и почти все известные международные автомобильные корпорации учредили в Китае совместные предприятия и достигли благоприятного развития, отметил Чэнь Инь.

По его сообщению, в 2018 году Китай отменит лимит на долю держания акций зарубежными инвесторами в отрасли автомобилей специального назначения и автомобилей на новых источниках энергии, в 2020 году — в отрасли коммерческих автомобилей, а в 2022 году — в отрасли пассажирских автомобилей. -0-