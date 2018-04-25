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Китай ослабит ограничения на долю иностранного капитала в автомобильной индустрии
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Китай ослабит ограничения на долю иностранного капитала в автомобильной индустрии 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Китай ослабит ограничения на участие иностранного капитала в автомобильной индустрии, заявил ответственный представитель Министерства промышленности и информатизации Китая на состоявшейся в среду пресс-конференции, организованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР.
Масштабное расширение доступа на рынок представляет собой беспроигрышный ход, сказал главный инженер министерства Чэнь Инь.
По его словам, китайская автомобильная индустрия руководствуется принципом внешней открытости и поощряет укрепление международного сотрудничества и обмена.
Китайский рынок автомобилей является одним из наиболее открытых автомобильных рынков в мире, и почти все известные международные автомобильные корпорации учредили в Китае совместные предприятия и достигли благоприятного развития, отметил Чэнь Инь.
По его сообщению, в 2018 году Китай отменит лимит на долю держания акций зарубежными инвесторами в отрасли автомобилей специального назначения и автомобилей на новых источниках энергии, в 2020 году — в отрасли коммерческих автомобилей, а в 2022 году — в отрасли пассажирских автомобилей. -0-
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