IAB Russia: аудиорекламу в интернете ждет резкий рост

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В 2018 году российский рынок онлайн-аудиорекламы ждет резкий рост. Его объемы могут увеличиться до 450 млн рублей, тогда как по итогам прошлого года расходы рекламодателей на стриминговые сервисы, онлайн-радио, подкасты и аудиокниги составили 155 млн рублей. По прогнозам IAB Russia, в 2021 году объем рынка достигнет 6,1 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Способствовать росту сегмента будут проникновение мобильных устройств и увеличение времени, которое их пользователи проводят онлайн. Основатель Dream Industries Михаил Ильичев также полагает, что новым драйвером станет «ВКонтакте», которая привела в порядок музыкальную библиотеку и в конце 2017 года начала монетизировать музыку. Если очередная попытка Spotify выйти на российский рынок окажется удачной, это также ускорит темпы роста.

«ВКонтакте» ожидает кратный рост бюджетов на digital-аудиорекламу, заявила директор по рекламному продукту и рекламной монетизации соцсети Ирина Румянцева . По ее словам, формат зарекомендовал себя как очень эффективный инструмент повышения спонтанного знания бренда. Среди его преимуществ — огромный охват и возможности таргетирования и ретаргетирования.

Ильичев напоминает, что до сих пор рост рынка сдерживали макроэкономические и отраслевые факторы. В частности, низкая скорость легализации аудиоконтента. По количеству слушателей лидерами являются стриминговые музыкальные сервисы, постепенно наращивает аудиторию онлайн-радио, остальные сегменты занимают небольшую долю. Большой потенциал есть у казуальных игр, которые начали размещать аудиорекламу.