Вечеринка быков завершилась?

Investing.com — Опасения о росте доходности гособлигаций США в сочетании с обеспокоенностью инвесторов о том, что в первом квартале доходы американских компаний уже достигли своего пика дали основание прогнозам, что текущий праздник «быков» на Уолл-стрит подходит к своему завершению.

В среду доходность 10-летних государственных облигаций США выросла до 3,035% — наивысшего значения с января 2014 года. Таким образом доходность бондов США приблизилась к значениям, которые в прошлом вызывали нестабильность на рынках.

Следующим важным уровнем для десятилетних гособлигаций США станет 3,05%, который в последний раз наблюдался в 2011 году.

Повышение доходности государственных облигаций США усилило опасения инвесторов, что портфельные менеджеры могут перевести деньги из рисковых активов наподобие акций компаний в более надежные ценные бумаги с фиксированной доходностью.

В этом году доходность казначейских облигаций США стабильно растет из-за сочетания опасений относительно инфляции, обслуживания растущего государственного долга и повышения стоимости заемных средств ФРС

Еще одним фактором в пользу «медвежьего» тренда стали опасения, что доходы американских компаний достигли пика и далее будут снижаться. Эти опасения возникли после того, как один из индикаторов роста деловой активности компания Caterpillar (NYSE:CAT) заявила о том, что не ожидает в течение 2018 года повторения результатов, показанных в первом квартале года.

Эти заявления у некоторых аналитиков вызвали опасения, что в дальнейшем стоимость акций американских компаний начнет снижаться после того, как экономика пройдет пик своего роста.

В последние девять лет показатели фондовых рынков США демонстрировали стабильный рост после того, как глобальный финансовый кризис привел к волне финансового стимулирования ФРС, целью которого было ускорение экономического роста.

Аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) недавно предупредили, что инвесторы, которые надеются на очередной виток «бычьего» рынка, вероятнее всего, будут разочарованы.

В аналитическом отчете размером в 31 страницу сказано: «Положительные аспекты снижения налогов и агрессивные планы правительства США по росту федеральных расходов уже практически учтены американскими рынками, в то время как негативные стороны ситуации учтены значительно слабее».

В 2018 году игроки рынков больше не покупают на снижении, как они это делали в последние годы. Вместо этого идут продажи на росте, что должно стать сигналом предупреждения для «быков».

Сегодняшние квартальные отчеты Amazon (NASDAQ:AMZN), а также отчет Apple (NASDAQ:AAPL) на следующей неделе станут определяющими для определения того, продолжится ли «бычий» рынок или вечеринка «быков» подошла к концу.

Остальные карикатуры Investing.com доступны по адресу https://ru.investing.com/analysis/comics.