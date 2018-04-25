Рост доходности гособлигаций США до 3% заставляет инвесторов понервничать

Investing.com − Часто рассматриваемая как барометр финансовых рынков, доходность 10-летних американских казначейских бумаг впервые с января 2014 года преодолела рубеж в 3%, хотя еще в начале текущего года она составляла около 2,4%. Среди инвесторов начались волнения, так как 3% рассматривается многими в качестве рубежа, на котором негативное воздействие может сказаться на рынке акций. Кроме того, из-за более дорогих денег увеличивается риск приближения рецессии.

На фоне роста доходности долговых рынков фьючерсы на индекс S&P 500 потеряли к середине дня около 0,5%, наблюдается глобальное снижение аппетита к риску.

Давление на стоимость американских гособлигаций оказывает увеличение бюджетного дефицита, растущее инфляционное давление и ожидания ужесточения кредитно-денежной политики в США , отмечают эксперты.

Мартовский рост промышленной инфляции и розничных продаж в США превзошел прогнозы. В то же время потребительская инфляция в США впервые с начала 2017 году превысила 2%. Ускорение инфляции может вынудить Федеральный резерв ускорить ужесточение политики. Как следует из котировок на фьючерсных рынках, вероятность того, что ФРС будет повышать ставку три раза в 2018 году (в марте ставка уже была повышена на 25 б. п. до 1,5–1,75%), превышает 80%. Кроме того, инвесторы теперь не исключают, что ФРС превзойдет и собственные прогнозы (еще два повышения в 2018 году) и пойдет на четвертое повышение за год, — такая вероятность уже почти достигла 40%. Повышение процентных ставок вкупе с высоким дефицитом торгового баланса США, как правило, ведет к снижению цен на облигации, что увеличивает их доходность.

Рост доходностей гособлигаций США в целом негативен для рынка акций. Связь не линейна, но общие тенденции зачастую прослеживаются. «Резкое увеличение доходностей гособлигаций означает ужесточение финансовых условий, что способно оказать давление на рынок акций. На данный момент дивдоходность индекса S&P 500 (1,85% годовых) уже заметно превышает доходность 2-летних Treasuries (2,5%), — объясняет Оксана Холоденко , эксперт по международным рынкам » БКС Брокер ».

«Особо опасна создавшаяся ситуация для традиционно дивидендных секторов американского рынка акций — телекомов, энергетики, REITs, — добавила Холоденко. — Тут все просто: чем выше доходности длинных гособлигаций, тем менее интересен заработок на дивидендах. Кроме того, чем выше стоимость кредитования, тем сложнее компаниям привлекать заемные средства для финансирования инвестпроектов, поглощения перспективных конкурентов, выплаты дивидендов и реализации программ buy-back».

Краткосрочные движения на рынке облигаций США отражают тот факт, что глобальный импульс к росту начал ослабевать, отметил в разговоре с Investing.com Кристофер Дембик, глава отдела макроэкономического анализа в Saxo Bank

«Экономика «золотой середины» (которая характеризуется умеренным ростом, низкой инфляцией и стимулирующей монетарной политикой, способствующей росту рынков рисковых активов) разваливается: глобальные индексы PMI опускаются ниже, ранние признаки спада появляются в США, а геополитические риски омрачают краткосрочные перспективы. Конечно, слишком рано паниковать, но, в конечном счете, нет сомнений в том, что более высокие процентные ставки в США приведут к понижательному давлению на фондовом рынке. Мой взгляд на американскую экономику довольно мрачен. Я думаю, что она движется к стагфляции. Ситуация явно отличается от 1970-х годов, но я считаю, что стагфляция может заставить инвесторов проголосовать за золото и серебро вместо фондового рынка», − рассуждает экономист.

Это, в свою очередь, не дает надежды на серьезный рост котировок и на российском рынке. «Западные продажи определяют рынок и на этой основе принимаются все решения», — говорит портфельный управляющий «Альфа Капитала» Эдуард Харин.