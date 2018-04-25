Высокая нефть и низкий рубль

Москва , 25 апреля — «Вести. Экономика» В последнее время заметен отрыв российского рубля от фундаментальных факторов. Как новые тренды могут повлиять на российскую валюту, рассуждает Олег Богданов , главный аналитик «Телетрейд Групп».

Олег Богданов, главный аналитик « [URLEXTERNAL=https://teletrade.ru/] Телетрейд Групп [/URLEXTERNAL]»

Если после введения санкций в отношении Русала и других российских компаний резкое ослабление рубля можно было бы объяснить испугом нерезидентов, желанием быстро выйти из российских активов, офз, акций и др., то сейчас такие объяснения не работают, так как со стороны Минфина США последовали разъяснения относительно Русала, которые в принципе снижают санкционное давление.

Однако возврата рубля на предсанкционные уровни в район 57-58 мы не увидели. Доллар-рубль продолжает торговаться в диапазоне от 61 до 62 рублей. С учетом роста цен на нефть, стоимость барреля в рублях достигла невиданных значений 4600 рублей, при этом многолетняя средняя находится в районе 3000 рублей. Еще один немаловажный момент — письмо американского Минфина о смягчении санкций пришлось на традиционный налоговый период и совпало со скачком цен на нефть до 75 долл. за барр, что в большей степени было связано с Иранской темой и желанием Саудовской Аравии увидеть уже в ближайшее время 80 долл. за барр. Однако сколько-нибудь значимого укрепления рубля мы не заметили. Возникает закономерный вопрос — почему это происходит, вернее почему не происходит возврат рубля к нормальным, фундаментально обоснованным уровням?

Дело в том, что на глобальном рынке параллельно с санкционными темами в отношении России развивается другой, наверно, самый масштабный тренд, который уже в скором времени может изменить финансовый ландшафт во всем мире. Медленно, но уверенно падают цены на американские казначейские облигации, то есть растут доходности и уже к концу апреля доходности по основным инструментам достигли максимумов за последние 4 года (3.01 проц. по 10 л. Облигациям), а по некоторым и за 10 лет (2.5 проц. по 2 летним облигациям). Причины данного ослабления американских гособлигаций самые различные. Активный процесс идет уже больше полугода. Изначально доходность вверх толкали хорошие макроэкономические данные в США и ожидания повышения ставки рефинансирования ФРС . К концу прошлого года стало заметно, что кривая доходности трежерис, особенно по коротким бумагам, поднимается с опережением относительно ставки по федеральным фондам, которую двигает ФРС. Кривая доходности начала выравниваться, что для многих инвесторов было всегда было предвестником больших неприятностей в экономике и на рынке. Кто-то активно выходил из трежерис. Как сейчас стало известно, основными продавцами американских долгов были Японцы, причем за полгода они сократили портфель в трежерис почти на 60 млрд долл., продавали Китайцы, сокращала портфель и Россия и др. Пока этот процесс не принял масштабного характера, но рост доходностей выше «ключевых» значений уже вызывает серьезные изменения на рынках. Так еще в начале февраля текущего года провалы на рынках акций в США связывали как раз с этим процессом, когда доходность по годовым облигациям превысила 2.06 проц., что было средним уровнем дивидендной доходности компаний входящих в индекс SP500.

Сейчас процесс зашел дальше. Доходность в 3 с лишним процента по базовому для многих финансистов активу — 10 летним трежерис заставляет существенно переоценивать риски на всех рынках. Нужно уменьшать количество акций в портфеле, резать риски. Естественно, сокращается уровень премии с облигациями emerging markets, что уменьшает привлекательность операций кэрри-трейд. Собственно, именно в этом и кроется слабость рубля последних дней. В условиях роста доходности трежерис, уменьшается привлекательность наших облигаций, снижается поток средств в кэрри-трейд. Все это накладывается на растущие обьемы покупки валюты нашим Центробанком , который снова стал покупать валюту на рынке для Минфина. Парадоксально, но при растущей нефти обьем покупок валюты Минфином, если формула продолжит работать, будет только расти, а при падении обьема операций кэрри-трейд, в условиях, когда наши экспортные компании будут придерживать продажу валютной выручки (этого исключать нельзя при высоких долларовых ставках и растущем санкционном давлении) мы можем оказаться в ситуации, когда при нефти 100 долл. за барр. рубль будет падать и торговаться в районе 70 рублей за доллар. Что тогда будут говорить экономисты из ЦБ и Правительства, чем обьяснят недоцененность рубля?

Очевидно, что радикальное изменение условий на финансовых рынках требует гибкости от регуляторов. А вот в этом деле, судя по всему, у нас большие проблемы.