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ФАС рассказала, когда в Крыму подешевеет бензин
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ФАС рассказала, когда в Крыму подешевеет бензин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены на нефтепродукты в Крыму после открытия моста через Керченский пролив должны выровняться с московскими, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
"Цены в Крыму на нефтепродукты завышены. Мы видим, по общим представлениям экономики — что они не должны быть такими высокими. Я уже говорил, что цены, особенно после того как откроется мост должны выровняться с московскими. Не должно быть как сейчас — когда мы едем по бензоколонкам и цена на 2-3— рубля выше, чем в Москве", — сказал Артемьев журналистам в кулуарах расширенного совещания ФАС.
Он отметил, что ведомство подозревает сговор на рынке нефтепродуктов в регионе. "Мы подозреваем сговор. А сговор — это 178 статья УК, можно получить 7 лет. Никому не советую этого", — заметил Артемьев. "Сейчас все, кто виноват был — оштрафованы, они должны будут снизить цены. Некоторое снижение — на 50 копеек — произошло. Но этого мало", — заметил глава ФАС.
"Все выигранные суды означают, что более чем 100-миллионный штраф на них наложен и будет взыскан в ближайшее время. Если кому-то этого покажется мало, значит, будет взыскан еще один штраф — пока не придут те люди, которые будут с уважением относиться и к населению, и к законодательству", — добавил Артемьев.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что еще порядка 30 нефтетрейдеров находятся в стадии судебных разбирательств в части ценообразования.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.
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