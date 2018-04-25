Эксперт: В 2019 году пики по выплате внешних долгов Украины совпадут с ее политической турбулентностью

«Основной финансово-экономический негатив коснется Украины в 2019-2020 гг, когда пики по выплате внешних долгов (по $9 млрд ежегодно) совпадут с политической турбулентностью в связи с президентской и парламентской избирательной кампании. А самое плохое, что может также произойти — ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, как было в 2014-2015 гг, когда сильно падали цены на сырье, металл, руду и зерно. Если это случится, мы можем получить то, что мы наблюдали в 2014-2015 гг», — спрогнозировал аналитик.

Впрочем, Скаршевский отметил, что перед бурей все будет спокойно и 2018 год пройдет нормально. Ведь Украине пока что хватает внутренних резервов для обслуживания внешних долгов и платежей концу года ЗВР с нынешних $18 млрд «похудеет»до $14-15 млрд Возможно ускорение девальвации гривны, однако радикальных потрясений в этому году эксперт не предвещает.

«Даже если МВФ выдаст новый транш в $1,9 млрд, они сразу же уйдут в Фонд обратно — в 2018 году Украина должна выплатить ему $2,5 млрд Уже за 1 квартал этого года мы выплатили $630 млн, включая $60 млн набежавших процентов. Если даже МВФ даст украинцам деньги, повторится ситуация последних двух лет, когда страна получила два транша в 2016-2017 гг. в размере $2 млрд и такую же сумму отдала», — сообщил экономист.

Международное агенство S&P полагает, что проблемы в коалиции станут причиной невыдачи нового транша Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

«Программа расширенного финансирования МВФ завершится в марте 2019 года, и мы не ожидаем каких-либо дополнительных перечислений в рамках этой программы сверх поддержки, предусмотренной в четвертом отчете МВФ. Принимая во внимание график проведения выборов, мы не прогнозируем предоставления поддержки после завершения программы расширенного финансирования МВФ в период до 2020 года», — говорится в сообщении.

По прогнозам агентства, после проведения выборов процесс формирования коалиции будет затруднен, что может привести к тому, что переговоры о новом финансировании со стороны МВФ отложат.