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На 65% увеличился объем экспорта из Нижегородской области
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На 65% увеличился объем экспорта из Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Объем экспорта из Нижегородской области за январь—февраль 2018 года составил 822 млн долларов США, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства, ссылаясь на директора департамента внешних связей Ольгу Гусеву.
Как отметила Гусева, такой скачек стал возможен благодаря тому, что в три раза вырос объем поставок продукции черной металлургии. Кроме того, поставки продукции нефтеперерабатывающей отрасли увеличились на 15%, химической промышленности — на 32%. И более чем на 82% выросли поставки высокотехнологичной машиностроительной продукции.
Более 77% внешнеторгового товарооборота Нижегородской области за январь—февраль 2018 года приходится на страны дальнего зарубежья. Это порядка 977 млн долларов США. На страны СНГ (Прибалтику, Грузию, Южную Осетию и Абхазию) приходится более 23% внешнеторгового товарооборота. В денежном выражении это 298 млн долларов США.
Всего за два месяца 2018 года торговыми партнерами Нижегородской области стали 108 стран.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области усилят меры по борьбе с молочным фальсификатом.
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