Газпром построит газопровод до Леппяситы

В ходе встречи было отмечено, что в 2007-2017 годах Газпром инвестировал в газификацию Карелии 9,6 млрд рублей. Было построено 13 газопроводов протяженностью 377,4 км, три из них — в 2017 году. На 1 января 2018 года уровень газификации региона составил 6,8%, говорится в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релизе Газпрома.

В 2018 году Газпром направит на газификацию Карелии 1,45 млрд рублей. Планируется приступить к строительству газопровода-отвода и газораспределительной станции «Питкяранта», а также трех межпоселковых газопроводов от нее. Такие меры позволят подать сетевой газ в город Питкяранта, поселки Импилахти и Салми, деревни Койриноя, Леппясита, Ряймяля, Сумериа и Ууксу.

Сегежа — Кроме того, продолжается проектирование газопровода-отвода « Волхов Костомукша » и межпоселковых газопроводов в Лахденпохском, Питкярантском, Пудожском и Сортавальском районах.

Между Газпромом и правительством Карелии действуют соглашение о сотрудничестве и договор о газификации. Утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона на период до 2021 года.