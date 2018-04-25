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Газпром построит газопровод до Леппяситы
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Газпром построит газопровод до Леппяситы 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер и глава Карелии Артур Парфенчиков в рамках рабочей встречи в Москве обсудили ход развитие газификации республики.
В ходе встречи было отмечено, что в 2007-2017 годах Газпром инвестировал в газификацию Карелии 9,6 млрд рублей. Было построено 13 газопроводов протяженностью 377,4 км, три из них — в 2017 году. На 1 января 2018 года уровень газификации региона составил 6,8%, говорится в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релизе Газпрома.
В 2018 году Газпром направит на газификацию Карелии 1,45 млрд рублей. Планируется приступить к строительству газопровода-отвода и газораспределительной станции «Питкяранта», а также трех межпоселковых газопроводов от нее. Такие меры позволят подать сетевой газ в город Питкяранта, поселки Импилахти и Салми, деревни Койриноя, Леппясита, Ряймяля, Сумериа и Ууксу.
Кроме того, продолжается проектирование газопровода-отвода «Волхов — Сегежа — Костомукша» и межпоселковых газопроводов в Лахденпохском, Питкярантском, Пудожском и Сортавальском районах.
Между Газпромом и правительством Карелии действуют соглашение о сотрудничестве и договор о газификации. Утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона на период до 2021 года.
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