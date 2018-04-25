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Ткачев поддержал ответные меры на санкции США
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Ткачев поддержал ответные меры на санкции США 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия сможет заместить поставки сельхозпродукции из США в случае принятия ответных мер на санкции Вашингтона, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
"У нас импорт из Америки порядка 300 миллионов долларов. Это примерно в доле импорта около 2%. А вы знаете, что в Государственной думе рассматривается законопроект. Но в любом случае перечень продукции, которая поступает к нам из Америки, он будет утверждаться на правительстве. Посмотрим. В принципе, по-человечески я, конечно, поддерживаю эти инициативы. Сможем ли мы заместить эту продукцию? Уверен, сможем", — сообщил он журналистам, отвечая на вопрос, поддерживает ли Минсельхоз ответные меры на санкции США, которые предлагают депутаты Госдумы.
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