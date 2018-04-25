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Российский рынок: «РусАл» не помог
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Российский рынок: «РусАл» не помог 

Investing.com Россия 49 минут назад
Investing.com — Как и предполагал Investing.com, ослабление санкций в отношении «РусАла» оказалось «идеей на один день» и позволило лишь немного качнуть маятник продолжающегося боковика российского рынка — что, соответственно, очень быстро закончилось противоположной коррекцией.
К 13.40 МСК индекс РТС потерял 0,95%, индекс МосБиржи — 0,59%. «Изменения в режиме санкций в отношении „РусАла“ облегчили ситуацию, но глобальным рынкам стало за последнюю неделю хуже, ставки 10-летних казначейских бумаг США поднялись выше 3% и происходит глобальный „риск-офф“ — это западные продажи, они определяют рынок и на этой основе принимаются все решения», — говорит портфельный управляющий «Альфа Капитала» Эдуард Харин. На фоне роста доходности долговых рынков фьючерсы на индекс S&P 500 потеряли к середине дня более 0,5%.
Цены на нефть тоже не помогают: несмотря на сохранение котировок фьючерсов на нефть Brent на достаточно высоком уровне около $74 за баррель, доллар к 13:40 подорожал на 14,5 копеек до 61,77 рублей. «Это мировая тенденция — рынки готовятся к более агрессивному повышению ставок со всеми вытекающими последствиями, — считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. — „РусАл“ — чисто российская история, и в мировом масштабе ее недостаточно, чтобы защитить нас от глобальных сдвигов».
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