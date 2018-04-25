Власти Германии понизили прогноз роста на 2018 год

Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Правительство Германии в среду понизило прогноз на 2018 год до 2,3% с 2,4% ранее, подтверждая новости, опубликованные агентством Reuters ранее.

Глава минфина Германии Питер Альтмайер EPA-EFE/OMER MESSINGER

Министерство экономики сообщило, что внешняя торговля вряд ли внесет значительный вклад в общий экономический рост. "Экономика Германии остается стабильной, и рост продолжается", — сказал в своем заявлении министр экономики Германии Питер Альтмайер, добавив, что к 2019 году занятость увеличится на миллион человек, а безработица пробьет новый рекордно низкий уровень. Это увеличение новых рабочих мест в сочетании с ростом доходов означает, что потребительский спрос, вероятно, будет сильным, отметили в министерстве. В ведомстве добавили, что корпоративные инвестиции также останутся динамичными. Как писали «Вести. Экономика», ряд аналитиков полагает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) скоро столкнется с трудностями, поскольку европейская экономика замедляется, а во главе спада стоит Германия. Густав Хорн, один из самых опытных аналитиков по бизнес-циклам в Германии, говорит, что вероятность немецкой рецессии заметно возрастает. По его мнению, неопределенность в экономике и особенно на финансовых рынках, которая в значительной степени была вызвана торговой политикой США, оказывает влияние: риск падения Германии в рецессию в течение следующих трех месяцев заметно возрос с марта по апрель. Об этом свидетельствует экономический показатель Института исследований макроэкономики и бизнес-цикла (IMK) Фонда Ганса Беклера. В период с апреля по конец июня инструмент раннего предупреждения, который объединяет последние доступные данные об экономической ситуации, указывает на среднюю вероятность спада в 32,4%. В марте риск рецессии составил всего 6,8%.