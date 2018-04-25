Китай предложил вести расчеты с Россией в нацвалютах

России и Китаю необходимо нарастить финансовое сотрудничество, в частности расчеты в национальных валютах, чтобы избежать негативного влияния западных санкций, считает председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

"Влияние санкций, конечно, есть. Многие предприятия испытывают трудности в произведении расчетов, покупка и продажа, оборот уменьшаются, но в политическом плане это может помочь укреплению отношений между Китаем и Россией. Руководители двух стран должны подумать над вариантом улучшения отношений и повышения уровня сотрудничества между двумя странами, особенно в финансовом сотрудничестве. Зачем производить оплату через валюту? Через доллар? Зачем через евро? Можно прямо между юанем и рублем", — сказал РИА Новости Чжоу Лицюнь в кулуарах российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия и Китай: современные вызовы развития".

По мнению Чжоу Лицюня, американские и европейские санкции дали шанс России и Китаю для наращивания торгово-экономического сотрудничества. "Конечно, влияние санкций есть, проблемы есть, но есть и надежда, и возможности", — добавил он.