Внешнеторговый оборот Волгоградской области за 2 месяца составил $455 млн

Внешнеторговый оборот Волгоградской области за первые два месяца 2018 года составил 455 миллионов долларов, что на 191% выше показателей за аналогичный период 2017 года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, рост произошел за счет увеличения объемов экспорта — 328,5 миллиона рублей (в два раза) и импорта — 126,2 миллионов рублей (в 1,8 раза).

В январе-феврале 2018 года из Волгоградской области в другие страны отправлялись в основном металлы и изделия из них, минеральные продукты, продукция химической промышленности, каучук, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, машины и оборудование.

Напомним, в 2017 году регион осуществлял внешнеторговую деятельность со 114 странами. Оборот составил 2259 миллионов долларов США, что на 13,9% больше, чем в 2016 году.