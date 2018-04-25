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Внешнеторговый оборот Волгоградской области за 2 месяца составил $455 млн
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Внешнеторговый оборот Волгоградской области за 2 месяца составил $455 млн 

АиФ Волгоград 56 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Внешнеторговый оборот Волгоградской области за первые два месяца 2018 года составил 455 миллионов долларов, что на 191% выше показателей за аналогичный период 2017 года.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, рост произошел за счет увеличения объемов экспорта — 328,5 миллиона рублей (в два раза) и импорта — 126,2 миллионов рублей (в 1,8 раза).
В январе-феврале 2018 года из Волгоградской области в другие страны отправлялись в основном металлы и изделия из них, минеральные продукты, продукция химической промышленности, каучук, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, машины и оборудование.
Напомним, в 2017 году регион осуществлял внешнеторговую деятельность со 114 странами. Оборот составил 2259 миллионов долларов США, что на 13,9% больше, чем в 2016 году.
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