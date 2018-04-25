Вице-губернатор Пономарев указал на некомпетентность депутатов

Критика вице-губернатора была направлена в адрес депутатов законодательного собрания, подготовившихся проект постановления об оценке деятельности правительства Севастополя в 2017 году. Данный документ вчера был вынесен на пленарное заседание. Большинство депутатов заксобрания не поддержало негативную оценку, данную в проекте постановления.

«Провалившийся вчера проект постановлении об отчете правительства был предопределен — закономерный итог, определенный качеством того документа, который был подготовлен его авторами», — заявил сегодня Пономарев.

Заместитель губернатора указал на недостаточное владение авторами документа экономической терминологией и непонимание характеристики тех показателей, которые были упомянуты в этом проекте постановления. На эти аспекты проекта указывали вчера и сами депутаты в ходе дискуссии.

В качестве доводов Пономарев привел экономические показатели прошлого года. Так, инвестиции по всему кругу субъектов экономической деятельности в Севастополе превысили 30 млрд рублей. Это прирост к 2016 году практически на 30%. Из 30 млрд рублей 7,2 млрд это частные инвестиции, рост которых составил по отношению к 2016 году свыше полутора миллиардов рублей или практически 30%.

«Отдельный аспект — это деятельность свободной экономической зоны. Общий накопленный объем инвестиций по итогам 2017 года составил более 3,5 млрд рублей и превысил плановое значение более чем на 960 млн рублей», — привел цифры заместитель главы правительства.

Он также отметил, что в 2017 году плановые значения инвестиций, предполагавшихся от резидентов свободной экономической зоны, превысили плановое значение на 640 млн рублей (на 50%). С этой точки зрения все показатели инвестиционной активности в Севастополе существенно превышаются средний российский уровень 2017 года.

«Подчеркну, что в структуре валового регионального продукта, инвестиции значительно превысили порог в 25%, определенный как целевое значение по соответствующим положениям «майских указов» президента. Если сравнивать со средероссийскими показателями, инвестиционная активность в Севастополе гораздо выше. Тем более непонятна такая оценка, данная в провалившемся проекте постановления ситуации с инвестиционной активностью», — прокомментировал Пономарев.

Также Пономарев прокомментировал негативную оценку, данную в проекте постановлению, развитию потребительского рынка.

«В проекте постановления была некая странная фраза о том, что наблюдаются негативные тенденции на потребительном рынке. Должен отметить здесь, что по результатам 2017 года, Севастополь стабилизировал ситуацию с индексом потребительских цен — прирост составил 1,9%. Это впервые с 2014 года показатель ниже, чем в среднем по РФ », — привел данные Пономарев.

Налоговые платежи в городской бюджет субъектов малого и среднего бизнеса по патентной системе выросли в 3,4 раза. Более чем на 30 процентов выросли платежи по упрощенной системе налогообложения.

«Эти факты еще раз подчеркивают, что представленный в законодательном собрании и провалившийся проект постановления был составлен безграмотно и некорректно», — резюмировал вице-губернатор.

Напомним, что вчера представитель губернатора Севастополя в ЗС Михаил Вавилов, выступая на пленарном заседании заксобрания, резко раскритиковал работу представительного органа власти.

Вчера также стало известно, что правительство Севастополя подало иск в адрес председателя заксобрания из-за отказа в созыве внеочередной сессии.